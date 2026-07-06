Марин покинул "ПСЖ" на правах аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин перешел в португальский «Насьонал» на правах аренды.
- Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027 и не предусматривает права выкупа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Ренато Марин перешел в португальский "Насьонал" на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и не предусматривает права выкупа.
Марину 19 лет. Он перешел в "ПСЖ" из итальянской "Ромы" летом 2025 года. Всего за французский клуб голкипер провел три матча, в которых пропустил два мяча и дважды сыграл на ноль. Годом ранее состав "ПСЖ" пополнил российский вратарь Матвей Сафонов.
Также в понедельник "ПСЖ" объявил о переходе 18-летнего итальянского вратаря Алессандро Лонгони, выступавшего за молодежную команду "Милана". Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года.