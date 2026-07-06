Марин покинул "ПСЖ" на правах аренды

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и не предусматривает права выкупа.

Также в понедельник "ПСЖ" объявил о переходе 18-летнего итальянского вратаря Алессандро Лонгони, выступавшего за молодежную команду "Милана". Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года.