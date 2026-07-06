В Дамаске Макрон снова надел темные очки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом.
- Это первый визит президента Франции в Сирию с 2008 года и первый визит лидера страны ЕС в Сирию после смены власти.
- Макрон был в темных очках, как только вышел из самолета, несмотря на то что приземлился к вечеру.
СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, по прибытии он вновь надел темные очки, выяснило РИА Новости.
Макрона с делегацией встречал в международном аэропорту Дамаска министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. В администрации сирийского президента ранее отметили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.
Макрон был в солнечных очках, как только вышел из самолета, хотя он приземлился в Дамаске к вечеру, когда яркого солнца уже не было.
В конце июня Макрон три дня подряд появлялся на публике в темных очках.
Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
22 января, 16:14
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".
В мае прошлого года лидер Франции с супругой Брижит Макрон прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.