В Дамаске Макрон снова надел темные очки

Краткий пересказ от РИА ИИ Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом.

Это первый визит президента Франции в Сирию с 2008 года и первый визит лидера страны ЕС в Сирию после смены власти.

Макрон был в темных очках, как только вышел из самолета, несмотря на то что приземлился к вечеру.

СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, по прибытии он вновь надел темные очки, выяснило РИА Новости.

Французский лидер прибыл в Дамаск в понедельник, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрона с делегацией встречал в международном аэропорту Дамаска министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. В администрации сирийского президента ранее отметили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

Макрон был в солнечных очках, как только вышел из самолета, хотя он приземлился в Дамаске к вечеру, когда яркого солнца уже не было.

В конце июня Макрон три дня подряд появлялся на публике в темных очках.

Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".