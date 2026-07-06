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В Дамаске Макрон снова надел темные очки - РИА Новости, 06.07.2026
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22:04 06.07.2026
В Дамаске Макрон снова надел темные очки

Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию в темных очках

© REUTERS / Abdul SaboorПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом.
  • Это первый визит президента Франции в Сирию с 2008 года и первый визит лидера страны ЕС в Сирию после смены власти.
  • Макрон был в темных очках, как только вышел из самолета, несмотря на то что приземлился к вечеру.
СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, по прибытии он вновь надел темные очки, выяснило РИА Новости.
Французский лидер прибыл в Дамаск в понедельник, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
21 января, 12:42
Макрона с делегацией встречал в международном аэропорту Дамаска министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. В администрации сирийского президента ранее отметили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.
Макрон был в солнечных очках, как только вышел из самолета, хотя он приземлился в Дамаске к вечеру, когда яркого солнца уже не было.
В конце июня Макрон три дня подряд появлялся на публике в темных очках.
Ранее Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Свою речь на форуме французский лидер также произносил в солнечных очках, несмотря на то, что находился в помещении. Тогда Макрон объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.
Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова пошутила над Макроном в солнцезащитных очках
22 января, 16:14
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в "авиаторах", предположил, что причиной этому мог стать новый "нагоняй от Брижит".
В мае прошлого года лидер Франции с супругой Брижит Макрон прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с султаном Омана Хейсамом бен Тариком - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Экс-дипломат прокомментировал солнцезащитные очки Макрона
30 июня, 16:24
 
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