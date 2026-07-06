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Россия представит МАГАТЭ факты атак Киева на ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 06.07.2026
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15:34 06.07.2026
Россия представит МАГАТЭ факты атак Киева на ЗАЭС и Энергодар

Лихачев: Россия представит Гросси факты атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская делегация в Калининграде представит факты военных и психологических атак Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар.
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о полномасштабной психологической атаке на персонал Запорожской АЭС, включая ночные налеты дронов и минирование дорог.
  • Переговоры РФ и МАГАТЭ пройдут на 10 июля в Калининграде.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Российская делегация в Калининграде на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси представит факты военных и психологических атак Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара все сложнее и сложнее, кроме обстрелов, ведущихся ВСУ, надо добавить еще и психологические атаки, сказал Лихачев журналистам.
"Летающие по ночам дроны, которые "убеждают" людей уехать вглубь России, все бросить и уехать. При этом простреливаются дороги, минируются дороги. Идет такая полномасштабная психологическая атака, кроме атаки военной. И, конечно, мы будем на фактах все это демонстрировать Гросси, потому что, исходя из его пяти принципов (безопасности атомной энергетики - ред.), принцип спокойствия персонала является ключевым", - отметил Лихачев.
Переговоры РФ-МАГАТЭ пройдут в Калининграде 10 июля.
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