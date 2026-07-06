Россия представит МАГАТЭ факты атак Киева на ЗАЭС и Энергодар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Российская делегация в Калининграде на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси представит факты военных и психологических атак Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Летающие по ночам дроны, которые "убеждают" людей уехать вглубь России, все бросить и уехать. При этом простреливаются дороги, минируются дороги. Идет такая полномасштабная психологическая атака, кроме атаки военной. И, конечно, мы будем на фактах все это демонстрировать Гросси, потому что, исходя из его пяти принципов (безопасности атомной энергетики - ред.), принцип спокойствия персонала является ключевым", - отметил Лихачев.