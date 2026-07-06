Гросси рассказал, когда МАГАТЭ могло бы назвать виновного в атаках на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство могло бы назвать виновного в атаках на Запорожскую АЭС при наличии неопровержимых доказательств.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что его основная цель — не допустить ядерной аварии.

По словам Гросси, переход к установлению виновной стороны создает для МАГАТЭ сложность, так как в условиях войны собрать все элементы доказательства трудно.

ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. МАГАТЭ могло бы назвать виновного в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при наличии неопровержимых доказательств, сказал в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.

"Если бы у нас были неопровержимые доказательства, мы могли бы это сказать. Но нужно понимать, что это война, а на войне, конечно, существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же", - сказал он.

Собеседник Агентства добавил, что его цель — не допустить ядерной аварии.

"Именно этим я и пытаюсь заниматься. Это, конечно, тонкая грань. Кто-то однажды сказал, что в международной организации ты стараешься сделать всех одинаково недовольными", - пояснил Гросси

Он добавил, что переход к установлению виновной стороны создает для МАГАТЭ как для независимого агентства сложность. "Нам нужно иметь все элементы доказательства, подтверждающие, что дело обстоит именно так. А вы знаете, что в мире, где идет война беспилотников, это очень трудно. Обломки не всегда позволяют определить, откуда именно это прилетело", - отметил он.