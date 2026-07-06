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Гросси рассказал, когда МАГАТЭ могло бы назвать виновного в атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2026
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07:07 06.07.2026
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ могло бы назвать виновного в атаках на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ назвало бы виновного в атаках на ЗАЭС при наличии доказательств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство могло бы назвать виновного в атаках на Запорожскую АЭС при наличии неопровержимых доказательств.
  • Рафаэль Гросси подчеркнул, что его основная цель — не допустить ядерной аварии.
  • По словам Гросси, переход к установлению виновной стороны создает для МАГАТЭ сложность, так как в условиях войны собрать все элементы доказательства трудно.
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. МАГАТЭ могло бы назвать виновного в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при наличии неопровержимых доказательств, сказал в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.
"Если бы у нас были неопровержимые доказательства, мы могли бы это сказать. Но нужно понимать, что это война, а на войне, конечно, существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же", - сказал он.
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Собеседник Агентства добавил, что его цель — не допустить ядерной аварии.
"Именно этим я и пытаюсь заниматься. Это, конечно, тонкая грань. Кто-то однажды сказал, что в международной организации ты стараешься сделать всех одинаково недовольными", - пояснил Гросси.
Он добавил, что переход к установлению виновной стороны создает для МАГАТЭ как для независимого агентства сложность. "Нам нужно иметь все элементы доказательства, подтверждающие, что дело обстоит именно так. А вы знаете, что в мире, где идет война беспилотников, это очень трудно. Обломки не всегда позволяют определить, откуда именно это прилетело", - отметил он.
Глава МАГАТЭ добавил, что нужно быть очень "осмотрительными и осторожными". "Я знаю, что иногда люди бывают этим немного разочарованы, но мы надеемся, что они это поймут", - сказал гендиректор Агентства.
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