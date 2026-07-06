МАГАТЭ проследит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях

Он пояснил, что Агентство не является стороной коммерческих сделок, которые могут существовать или не существовать. Но когда материал окажется на объекте, МАГАТЭ будет его проверять.

Именно поэтому, по его словам, иногда кому-то кажется, что МАГАТЭ бывает чрезмерно настойчиво в некоторых вопросах. "Однако мы обязаны в этом убедиться, и здесь не на что обижаться. Так устроен ДНЯО: если страна является участницей договора, она должна принимать инспекции МАГАТЭ и не политизировать этот процесс, утверждая, что ее якобы выбрали мишенью только потому, что это та или иная страна", - заключил Гросси.