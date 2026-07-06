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МАГАТЭ проследит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях - РИА Новости, 06.07.2026
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01:19 06.07.2026 (обновлено: 01:32 06.07.2026)
МАГАТЭ проследит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях

Гросси: МАГАТЭ проконтролирует применение британского урана на Украине

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ намерено проконтролировать, чтобы поставляемый Британией на Украину уран использовался в мирных целях.
  • Агентство не контролирует саму поставку топлива, но проверяет его на объектах в рамках гарантий МАГАТЭ после поступления.
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что работа Агентства заключается в обеспечении отсутствия перенаправления топлива на негражданские цели на каждой атомной станции в мире.
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. МАГАТЭ намерено проконтролировать, чтобы поставляемый Британией на Украину уран использовался в мирных целях, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.
"Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели", - сказал он.
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Он пояснил, что Агентство не является стороной коммерческих сделок, которые могут существовать или не существовать. Но когда материал окажется на объекте, МАГАТЭ будет его проверять.
"Моя работа — обеспечивать на каждой атомной станции в мире отсутствие перенаправления. Кстати, это относится и к Ирану. То есть следить за тем, чтобы из топлива, предназначенного для гражданских целей, не вытекало никакое военное использование", - пояснил собственник агентства.
Именно поэтому, по его словам, иногда кому-то кажется, что МАГАТЭ бывает чрезмерно настойчиво в некоторых вопросах. "Однако мы обязаны в этом убедиться, и здесь не на что обижаться. Так устроен ДНЯО: если страна является участницей договора, она должна принимать инспекции МАГАТЭ и не политизировать этот процесс, утверждая, что ее якобы выбрали мишенью только потому, что это та или иная страна", - заключил Гросси.
Ранее британское министерство иностранных дел сообщило, что Великобритания выделит 290 миллионов фунтов стерлингов (380 миллионов долларов) на поставки обогащенного урана Киеву и поддержку Украины.
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