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Лукашенко принял с докладом главу Национального олимпийского комитета - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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12:17 06.07.2026 (обновлено: 12:29 06.07.2026)
Лукашенко принял с докладом главу Национального олимпийского комитета

Лукашенко обсудил с главой НОК Белоруссии ситуацию в спорте

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.
  • Они обсудили ситуацию в спорте, в том числе допуск белорусских атлетов до международных соревнований.
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко, обсуждались ситуация в спорте и кадровые вопросы, сообщает агентство Белта.
"Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания (по ситуации в спорте – ред.), это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признаёт до сих пор, кто признал и так далее", - приводит агентство слова главы государства.
Ряд международных спортивных федераций полностью восстановил в правах белорусских спортсменов после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допустить белорусских атлетов к турнирам с национальной символикой без ограничений.
Лукашенко также предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Он поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя НОК. "Насколько эта тройка работоспособна? Какова у нас здесь ситуация?" - спросил президент.
Еще одна тема доклада, уже не связанная со спортом, касалась персональных задач Виктора Лукашенко в международной деятельности, который отвечает за развитие отношений с рядом стран, сообщило агентство. "Вопрос государственный, который висит на тебе, это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике?" - спросил президент.
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БелоруссияОманАфрикаАлександр ЛукашенкоМеждународный олимпийский комитет (МОК)НОКСпорт
 
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