Лукашенко принял с докладом главу Национального олимпийского комитета

"Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания (по ситуации в спорте – ред.), это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признаёт до сих пор, кто признал и так далее", - приводит агентство слова главы государства.