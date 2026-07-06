В Ленинградской области ликвидировали последствия атаки БПЛА

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Последствия атаки БПЛА на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, ликвидированы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Сейчас в Выборгском и Кингисеппском районах Ленинградской области беспилотная опасность отменена. В других районах Ленинградской области, по информации губернатора, режим беспилотной опасности пока сохраняется.