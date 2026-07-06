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В Ленинградской области ликвидировали последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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В Ленинградской области ликвидировали последствия атаки БПЛА

В Ленинградской области ликвидировали последствия атаки БПЛА в районе портов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.
  • Последствия атаки БПЛА на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк ликвидированы, при этом над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Последствия атаки БПЛА на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, ликвидированы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В понедельник утром Дрозденко сообщил, что в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.
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"Последствия, возникшие в результате атаки, ликвидированы", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Сейчас в Выборгском и Кингисеппском районах Ленинградской области беспилотная опасность отменена. В других районах Ленинградской области, по информации губернатора, режим беспилотной опасности пока сохраняется.
На текущий момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника, сообщил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьУсть-ЛугаКингисеппский районАлександр Дрозденко
 
 
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