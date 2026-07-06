Рейтинг@Mail.ru
"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Голден Стэйт" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:11 06.07.2026
"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Голден Стэйт" в матче Летней лиги НБА

"Сакраменто" с Виктором Лахиным обыграл "Голден Стэйт" в матче Летней лиги НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сакраменто Кингз» победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 91:85 в матче Летней лиги НБА.
  • Российский центровой Виктор Лахин набрал 12 очков, сделал шесть подборов и одну передачу.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" одержал победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сакраменто и завершилась со счетом 91:85 (16:22, 26:30, 28:19, 21:14) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками встречи стали выступающий за "Голден Стэйт" Джексен Мони, Эмануэль Шарп и Айзея Стивенс из "Сакраменто", которые набрали по 18 очков. Защитник гостей Николас Бойд оформил дабл-дабл (11 очков + 10 передач).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на площадке почти 23 минуты, набрав 12 очков. Он также сделал шесть подборов и одну передачу.
В следующем матче Летней лиги НБА "Сакраменто" в ночь на 7 июля по московскому времени сыграет с "Милуоки Бакс".
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА
4 июля, 07:58
 
БаскетболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала