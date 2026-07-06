"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Голден Стэйт" в матче Летней лиги НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ «Сакраменто Кингз» победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 91:85 в матче Летней лиги НБА.

Российский центровой Виктор Лахин набрал 12 очков, сделал шесть подборов и одну передачу.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" одержал победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сакраменто и завершилась со счетом 91:85 (16:22, 26:30, 28:19, 21:14) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками встречи стали выступающий за "Голден Стэйт" Джексен Мони, Эмануэль Шарп и Айзея Стивенс из "Сакраменто", которые набрали по 18 очков. Защитник гостей Николас Бойд оформил дабл-дабл (11 очков + 10 передач).

Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на площадке почти 23 минуты, набрав 12 очков. Он также сделал шесть подборов и одну передачу.

В следующем матче Летней лиги НБА "Сакраменто" в ночь на 7 июля по московскому времени сыграет с "Милуоки Бакс".