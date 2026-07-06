Круглова победила на ЧР в стрельбе из винтовки с десяти метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Круглова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате России.
- Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мария Круглова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).
Круглова (17 баллов) в финале победила Марию Васильеву (11). Бронзовым призером стала Айгуль Хабибуллина.
Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.