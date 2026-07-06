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Круглова победила на ЧР в стрельбе из винтовки с десяти метров - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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20:37 06.07.2026
Круглова победила на ЧР в стрельбе из винтовки с десяти метров

Круглова в 16 лет победила на ЧР в стрельбе из винтовки с 10 метров

© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пневматическая винтовка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Круглова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате России.
  • Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мария Круглова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).
Круглова (17 баллов) в финале победила Марию Васильеву (11). Бронзовым призером стала Айгуль Хабибуллина.
Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
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