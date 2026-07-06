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Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 06.07.2026
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15:19 06.07.2026 (обновлено: 17:56 06.07.2026)
Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026

Кравцов: общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило почти 10 тыс

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило 9 777, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
  • Российские школьники на государственной итоговой аттестации в этом году продемонстрировали беспрецедентное количество стобалльных результатов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ-2026 составило уже почти 10 тысяч, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«

"На сегодняшний день 8 759 человек получили 100 и более баллов на ЕГЭ. Общее число стобалльных результатов составило 9 777", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что российские школьники на государственной итоговой аттестации в 2026 году продемонстрировали беспрецедентное количество стобалльных результатов.
В ведомстве напомнили, что впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появилась выпускница, которая набрала 500 баллов: Екатерина Малкова из московской школы № 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.
Более того, почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников.
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