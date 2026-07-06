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Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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18:47 06.07.2026
Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино

Колосков призвал объявить вотум недоверия Инфантино после скандала с Балоганом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия главе организации Джанни Инфантино.
  • Причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Фоларина Балогана.
  • Колосков считает, что Инфантино нарушил два основополагающих принципа устава ФИФА: невмешательство политики в дела организации и невмешательство в дела независимого юрисдикционного органа.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости призвал организацию объявить вотум недоверия главе ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг приостановки дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогана.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Балогана, получившего красную карточку в матче чемпионата мира.
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"Меня это не то что удивляет, а поражает. Это грубейшее нарушение устава ФИФА. Президент, который обязан выполнять функции контроля за соблюдением устава, сам нарушает его грубейшим образом. Если Трамп это подтвердил, то надо объявлять вотум недоверия Инфантино, потому что он нарушил два основополагающих принципа, заложенных в уставе ФИФА, - прежде всего невмешательство политики в дела ФИФА, а также невмешательство в дела независимого юрисдикционного органа, коим является дисциплинарный комитет ФИФА", - заявил Колосков.
"Естественно, конфедерации должны потребовать от него объяснений! Не знаю, могут ли объявить импичмент Инфантино при нынешней бесхребетности руководителей. В мое время даже речи быть не могло, чтоб Жоао Авеланж послушал кого-то из руководителей, которые диктовали бы ему, что делать. Это дикость! До сих пор не могу в это поверить", - добавил собеседник агентства.
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Сборная США 1 июля обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира (2:0). Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален после того, как наступил на голеностоп защитнику боснийцу Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии, который пройдет 6 июля.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля.
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