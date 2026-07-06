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Колосков не верит во влияние Трампа на решение ФИФА по Балогану - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
11:14 06.07.2026 (обновлено: 11:30 06.07.2026)
Колосков не верит во влияние Трампа на решение ФИФА по Балогану

Колосков: не верю в звонок Трампа в ФИФА для отмены дисквалификации Балогану

© AP Photo / Evan VucciДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА приостановила действие дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогана, удаленного с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира.
  • По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана приняли после того, как в ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино позвонили из Белого дома.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не верит в оказание влияния президента США Дональда Трампа на решение ФИФА и подчеркнул, что важно знать, чья это была инициатива — американской федерации или ФИФА.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не верит в оказание влияния президента США Дональда Трампа на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке действия дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда американцев Фоларина Балогана.
"Звездно-полосатые" 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии, который пройдет 6 июля. Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино напрямую позвонили из Белого дома.
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"Я рассматриваю решение ФИФА как нормальный процесс, потому что в дисциплинарном регламенте ФИФА написано, что при определенных обстоятельствах красная карточка может быть отменена или исполнение наказания может быть отложено. Это норма регламента. Другое дело, почему в отношении сборной США это применимо, а в отношении других сборных - нет. Если, конечно, эти федерации обращались с такой просьбой, ведь удалений было много. Другое дело, что распространяются разные слухи, но я, честно говоря, не верю, что якобы Трамп звонил в ФИФА", - сказал Колосков.
"Во-первых, ему не до этого, а, во-вторых, не думаю, что он снизойдет до таких мелочей. Плохо то, что ФИФА не объяснила, кто к ним обратился с такой просьбой, это же не было инициативой ФИФА. Если бы это было инициативой ФИФА, то она должна быть наказуемой. И грош цена была бы всем рассуждениям ее руководства о том, что спорт находится вне политики. А если просьба исходила от Федерации футбола США, то это нормальное явление, и я не вижу здесь какой-либо агрессии против других команд", - добавил почетный глава РФС.
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Собеседник агентства подчеркнул, что в данной ситуации ключевыми являются ответы на два вопроса. "Важно знать, чья это была инициатива - американской федерации или ФИФА, а также, что было мотивирующим фактором для изменения решения дисциплинарного комитета ФИФА о снятии санкций с игрока. Этого мы не знаем. Но подчеркну: если это была инициатива ФИФА, то это наказуемо и весь спортивный мир должен восстать и сказать: "Что же это такое, вы говорили, что спорт нельзя смешивать с политикой, а сами делаете такие вещи". Но мы же не знаем, по чьей инициативе принималось такое решение", - заключил Колосков.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля.
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ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаБельгияВячеслав КолосковДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
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