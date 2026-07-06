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Выпускники Старобельского колледжа получили дипломы - РИА Новости, 06.07.2026
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22:42 06.07.2026
Выпускники Старобельского колледжа получили дипломы

Студенты Старобельского колледжа, который в мае атаковали ВСУ, получили дипломы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старобельский колледж в ЛНР, по которому в мае ударили ВСУ, провел церемонию вручения дипломов о среднем профессиональном образовании.
  • Дипломы получили выпускники специальностей "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Документационное обеспечение управления и архивоведение".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Студенты Старобельского колледжа в ЛНР, по которому в мае ударили ВСУ, получили дипломы о среднем профессиональном образовании, сообщило учебное учреждение.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
«

"В Старобельском колледже ЛГПУ состоялось долгожданное событие — вручение дипломов о среднем профессиональном образовании нашим выпускникам! Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности", - говорится в сообщении в Telegram-канале колледжа.

Как уточнили в учебном учреждении, дипломы получили выпускники специальностей "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Документационное обеспечение управления и архивоведение".
В колледже поздравили выпускников с важным событием, пожелав удачи и успехов в дальнейшей жизни.
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