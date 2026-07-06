Выпускники Старобельского колледжа получили дипломы

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"В Старобельском колледже ЛГПУ состоялось долгожданное событие — вручение дипломов о среднем профессиональном образовании нашим выпускникам! Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности", - говорится в сообщении в Telegram-канале колледжа.