Выпускники Старобельского колледжа получили дипломы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Старобельский колледж в ЛНР, по которому в мае ударили ВСУ, провел церемонию вручения дипломов о среднем профессиональном образовании.
- Дипломы получили выпускники специальностей "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Документационное обеспечение управления и архивоведение".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Студенты Старобельского колледжа в ЛНР, по которому в мае ударили ВСУ, получили дипломы о среднем профессиональном образовании, сообщило учебное учреждение.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
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"В Старобельском колледже ЛГПУ состоялось долгожданное событие — вручение дипломов о среднем профессиональном образовании нашим выпускникам! Несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись за время обучения, этот день стал символом завершения одного важного этапа жизни и начала нового — профессиональной деятельности", - говорится в сообщении в Telegram-канале колледжа.
Как уточнили в учебном учреждении, дипломы получили выпускники специальностей "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Документационное обеспечение управления и архивоведение".
В колледже поздравили выпускников с важным событием, пожелав удачи и успехов в дальнейшей жизни.