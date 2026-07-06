Коболли вышел в четвертьфинал Уимблдона второй год подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянец Флавио Коболли пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
- В матче четвертого круга Коболли обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Десятая ракетка мира итальянец Флавио Коболли пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга посеянный под девятым номером Коболли обыграл австралийца Алекса де Минаура (5) со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.
Wimbledon ATP
06 июля 2026 • начало в 15:10
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0 : 35:76:73:6
На прошлогоднем турнире Коболли также добрался до четвертьфинала, где тогда уступил сербу Новаку Джоковичу. Выход в 1/4 финала является его лучшим достижением на Уимблдоне.
В матче за выход в полуфинал Коболли сыграет против победителя встречи Григор Димитров (Болгария) - Артур Фери (Великобритания).
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