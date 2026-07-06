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Коболли вышел в четвертьфинал Уимблдона второй год подряд - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
17:58 06.07.2026 (обновлено: 18:07 06.07.2026)
Коболли вышел в четвертьфинал Уимблдона второй год подряд

Коболли обыграл австралийца де Минаура и вышел в четвертьфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЦентральный корт Уимблдонского турнира под крышей
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянец Флавио Коболли пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
  • В матче четвертого круга Коболли обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Десятая ракетка мира итальянец Флавио Коболли пробился в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга посеянный под девятым номером Коболли обыграл австралийца Алекса де Минаура (5) со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты.
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Wimbledon ATP
06 июля 2026 • начало в 15:10
Завершен
Алекс Де Минаур
0 : 35:76:73:6
Флавио Коболли
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На прошлогоднем турнире Коболли также добрался до четвертьфинала, где тогда уступил сербу Новаку Джоковичу. Выход в 1/4 финала является его лучшим достижением на Уимблдоне.
В матче за выход в полуфинал Коболли сыграет против победителя встречи Григор Димитров (Болгария) - Артур Фери (Великобритания).
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Соболенко вылетела с Уимблдона в четвертом круге
5 июля, 21:02
 
ТеннисСпортЛондонБолгарияВеликобританияРолан ГарросАлекс де МинаурНовак ДжоковичГригор Димитров
 
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