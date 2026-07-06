Краткий пересказ от РИА ИИ Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила в защиту арбитра Рафаэла Клауса, удалившего нападающего сборной США Фоларина Балогана в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть наказание Балогана и после принятого решения назвал его исправлением «огромной несправедливости».

CBF подчеркнула, что Рафаэл Клаус считается одним из лучших действующих судей мира и за годы работы заслужил репутацию высококлассного специалиста.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила в защиту арбитра Рафаэла Клауса, удалившего нападающего сборной США Фоларина Балогана в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, подчеркнув, что за всю карьеру у судьи не было ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение его честность и профессионализм.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте бразилец Клаус показал ему прямую красную карточку после того, как тот наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть наказание Балогана, а после принятого решения поблагодарил организацию, назвав его исправлением "огромной несправедливости". При этом американский лидер подверг критике работу бразильского арбитра и заявил, что если изучить его прошлое, то могут возникнуть "определенные вопросы".

"Рафаэл Клаус входит в число профессиональных арбитров CBF, считается одним из лучших действующих судей мира и за годы работы заслужил репутацию высококлассного специалиста, отличающегося профессионализмом, безупречной этикой и уважением к футболу. За всю его карьеру не было ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение его репутацию или дать повод для каких-либо подозрений", - говорится в заявлении CBF, которое приводит Globo.

"CBF решительно отвергает любые попытки поставить под сомнение честность Рафаэла Клауса. Он является образцовым профессионалом, чья работа неоднократно получала высокие оценки, а его квалификация и надежность подтверждены доверием организаторов крупнейших национальных и международных турниров. CBF вновь подтверждает свою приверженность принципам правды, прозрачности и неизменной защите своих специалистов", - добавляется в сообщении.