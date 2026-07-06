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В Бразилии выступили в защиту арбитра в ответ на критику Трампа - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
23:02 06.07.2026
В Бразилии выступили в защиту арбитра в ответ на критику Трампа

В Бразилии выступили в защиту удалившего Балогана арбитра на фоне критики Трампа

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила в защиту арбитра Рафаэла Клауса, удалившего нападающего сборной США Фоларина Балогана в матче 1/16 финала чемпионата мира.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть наказание Балогана и после принятого решения назвал его исправлением «огромной несправедливости».
  • CBF подчеркнула, что Рафаэл Клаус считается одним из лучших действующих судей мира и за годы работы заслужил репутацию высококлассного специалиста.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила в защиту арбитра Рафаэла Клауса, удалившего нападающего сборной США Фоларина Балогана в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, подчеркнув, что за всю карьеру у судьи не было ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение его честность и профессионализм.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте бразилец Клаус показал ему прямую красную карточку после того, как тот наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть наказание Балогана, а после принятого решения поблагодарил организацию, назвав его исправлением "огромной несправедливости". При этом американский лидер подверг критике работу бразильского арбитра и заявил, что если изучить его прошлое, то могут возникнуть "определенные вопросы".
"Рафаэл Клаус входит в число профессиональных арбитров CBF, считается одним из лучших действующих судей мира и за годы работы заслужил репутацию высококлассного специалиста, отличающегося профессионализмом, безупречной этикой и уважением к футболу. За всю его карьеру не было ни одного случая, который мог бы поставить под сомнение его репутацию или дать повод для каких-либо подозрений", - говорится в заявлении CBF, которое приводит Globo.
"CBF решительно отвергает любые попытки поставить под сомнение честность Рафаэла Клауса. Он является образцовым профессионалом, чья работа неоднократно получала высокие оценки, а его квалификация и надежность подтверждены доверием организаторов крупнейших национальных и международных турниров. CBF вновь подтверждает свою приверженность принципам правды, прозрачности и неизменной защите своих специалистов", - добавляется в сообщении.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля.
Фоларин Балогун - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Бельгия оспорит право Балогана на участие в ЧМ, если США заявят его на матч
Вчера, 20:45
 
ФутболВ миреСШАБразилияБосния и ГерцеговинаФоларин БалоганТарик МухаремовичДональд ТрампCBFМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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