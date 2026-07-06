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Небо над Киевом затянуло черным дымом - РИА Новости, 06.07.2026
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09:17 06.07.2026 (обновлено: 10:01 06.07.2026)
Небо над Киевом затянуло черным дымом

Черный дым накрыл Киев из-за пожаров

© Фото : соцсетиДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : соцсети
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черный дым накрыл Киев из-за пожаров.
  • Жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров, жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство Укринформ.
"Черный дым накрыл Киев… Запах гари ощущают во всех районах. Из-за пожаров… воздух в столице стал едким. Дым распространяется по районам Киева. Горожанам советуют по возможности держать окна закрытыми и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.
Как сообщило Минобороны России, в ночь на 6 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на российской территории нанесли массированный удар, в результате которого были поражены в том числе предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.
Позднее Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву.
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