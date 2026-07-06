Небо над Киевом затянуло черным дымом

Краткий пересказ от РИА ИИ Черный дым накрыл Киев из-за пожаров.

Жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров, жителям города советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу, сообщило агентство Укринформ.

"Черный дым накрыл Киев… Запах гари ощущают во всех районах. Из-за пожаров… воздух в столице стал едким. Дым распространяется по районам Киева. Горожанам советуют по возможности держать окна закрытыми и без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на 6 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на российской территории нанесли массированный удар, в результате которого были поражены в том числе предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.