Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Хуан Касерес вернется в расположение команды после выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира к 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.