Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хуан Касерес вернется в расположение московского футбольного клуба «Динамо» после выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира к 25 июля.
- Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Хуан Касерес вернется в расположение команды после выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира к 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.
"Касерес вернется в расположение "Динамо" к 25 июля", - сообщил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре московское "Динамо" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".