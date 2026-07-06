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Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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13:19 06.07.2026 (обновлено: 13:32 06.07.2026)
Стало известно, когда Касерес вернется в расположение "Динамо"

Футболист "Динамо" Касерес вернется в расположение клуба после ЧМ к 25 июля

© Фото : соцсети ФК "Динамо" МоскваХуан Касерес
Хуан Касерес - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : соцсети ФК "Динамо" Москва
Хуан Касерес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хуан Касерес вернется в расположение московского футбольного клуба «Динамо» после выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира к 25 июля.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Хуан Касерес вернется в расположение команды после выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира к 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.
Сборная Парагвая 4 июля вылетела с чемпионата мира, уступив в 1/8 финала вице-чемпионам мира команде Франции (0:1). Касерес принял участие в пяти матчах турнира, не отметившись результативными действиями и получив желтую карточку.
"Касерес вернется в расположение "Динамо" к 25 июля", - сообщил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре московское "Динамо" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
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