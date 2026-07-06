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В Калуге стартовала всероссийская АгроСмена для школьников - РИА Новости, 06.07.2026
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18:44 06.07.2026
В Калуге стартовала всероссийская АгроСмена для школьников

В Калуге стартовала АгроСмена для школьников из агротехнологических классов

© Фото : Минсельхоз России/MAXВсероссийская АгроСмена стартовала в Калуге
Всероссийская АгроСмена стартовала в Калуге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Минсельхоз России/MAX
Всероссийская АгроСмена стартовала в Калуге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калуге стартовала Всероссийская АгроСмена для школьников из агротехнологических классов.
  • Участниками смены стали 100 школьников, отобранных из более чем 2 тысяч заявившихся из 67 регионов России.
  • Программа смены разработана для школьников, увлекающихся биологией, химией и инженерией, и включает два трека: «наука» и «технологии».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Всероссийская АгроСмена, участниками которой стали 100 школьников из агротехнологических классов, стартовала в Калуге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".
"На базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге состоялось торжественное открытие Всероссийской АгроСмены, которую организует Минсельхоз России. Заявки на смену подали свыше 2 тысяч школьников из 67 регионов России, из них 200 прошли отбор и стали участниками двух смен мероприятия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ключевая задача смены - познакомить российских школьников с современным технологичным агропромышленным комплексом, в том числе с многообразием профессий "завтрашнего дня". В течение двух недель участники будут знакомиться с передовыми разработками в сельском хозяйстве в рамках интенсивной образовательной программы, а также решать актуальные научно-технологические задачи АПК.
"Сто лучших школьников из агротехклассов прибыли в Калужскую область, чтобы в лагере "Витязь", технопарке и Тимирязевской академии найти единомышленников, познакомиться с бизнесом и пройти профессиональные пробы", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Ксении Шевелкиной.
Отмечается, что программа смены разработана для школьников, которые увлекаются биологией, химией и инженерией. Предусмотрено два трека: "наука" и "технологии".
"Центр развития образования "Интеграция", входящий в экосистему "Иннопрактики", осуществляет методическое сопровождение АгроСмены. Для нас важно, что благодаря участию в смене школьники смогут обогатить знания, приобретенные в агротехклассах", - сказал генеральный директор Центра развития образования "Интеграция" Владимир Авдеенко, слова которого приводит пресс-служба.
Партнерами АгроСмены выступили компании "Логика молока", "Русид", "Комос-групп" и Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер". Методическое сопровождение смены осуществляет Центр развития образования "Интеграция", входящий в экосистему "Иннопрактики".
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РоссияКалугаКалужская областьИннопрактикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Логика молока
 
 
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