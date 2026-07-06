В Калининграда возможны корректировки рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возможны корректировки расписания в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.