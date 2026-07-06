Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку.

Илья Ярощук, один из немногих русских игроков в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ), заявил, что ситуация с Балогуном поднимает вопрос о недопуске России на чемпионат мира по футболу.

Ярощук назвал незаконным вмешательство политических властей США в ситуацию с Балогуном.

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Ситуация с решением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку поднимает вопрос о том, почему Россию вообще не допустили на чемпионат мира по футболу, заявил в интервью РИА Новости один из немногих в русских игроков в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.

"После этого мы можем задать вопрос, почему Россию вообще не допустили на соревнования", - сказал Ярощук.

Он также обратил внимание на то, что американские власти плохо относились к сборной Ирана , требуя от нее приезжать лишь незадолго до начала матчей и покидать страну сразу после них.

Само вмешательство политических властей США в ситуацию с Балогуном Ярощук назвал незаконным.

"Я не считаю, что правительство имеет право менять решение судей после матча. Это уже незаконное вмешательство", - отметил он.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балогун открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.

По правилам игрок должен был пропустить следующий матч – 6 июля в 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА изменила решение и позволила ему выступать.