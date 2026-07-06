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Ярощук прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
23:55 06.07.2026

Ярощук прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку.
  • Илья Ярощук, один из немногих русских игроков в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ), заявил, что ситуация с Балогуном поднимает вопрос о недопуске России на чемпионат мира по футболу.
  • Ярощук назвал незаконным вмешательство политических властей США в ситуацию с Балогуном.
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Ситуация с решением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку поднимает вопрос о том, почему Россию вообще не допустили на чемпионат мира по футболу, заявил в интервью РИА Новости один из немногих в русских игроков в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.
"После этого мы можем задать вопрос, почему Россию вообще не допустили на соревнования", - сказал Ярощук.
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Он также обратил внимание на то, что американские власти плохо относились к сборной Ирана, требуя от нее приезжать лишь незадолго до начала матчей и покидать страну сразу после них.
Само вмешательство политических властей США в ситуацию с Балогуном Ярощук назвал незаконным.
"Я не считаю, что правительство имеет право менять решение судей после матча. Это уже незаконное вмешательство", - отметил он.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балогун открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.
По правилам игрок должен был пропустить следующий матч – 6 июля в 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА изменила решение и позволила ему выступать.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.
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