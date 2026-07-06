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Около 40 компаний из Татарстана участвуют в выставке "Иннопром" - РИА Новости, 06.07.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:08 06.07.2026 (обновлено: 15:21 06.07.2026)
Около 40 компаний из Татарстана участвуют в выставке "Иннопром"

Минниханов: около 40 компаний из Татарстана участвуют в «Иннопроме»

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтенд международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Стенд международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Стенд международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Около 40 компаний из Татарстана участвуют в международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Работаем на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Провели ряд встреч, ознакомились со стендами Башкортостана, Свердловской, Челябинской, Кировской областей, Краснодарского края и других регионов. На нашей площадке свои наработки представляют около 40 компаний из Татарстана", - написал Минниханов на своей странице в "Максе".
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Как уточнила пресс-служба главы Татарстана, на выставке "Иннопром" на площади 253 квадратных метра республика демонстрирует единый стенд, рассказывающий о промышленном, научном и технологическом потенциале. Среди экспонентов завод "Элекон", судостроительная корпорация "Ак Барс", Казанское моторостроительное производственное объединение, "Казанькомпрессормаш", группа компаний "Данафлекс", "ICL Техно", Елабужский аккумуляторный завод, технополис "Химград", компания "Батареон" и другие.
Так, например, "Казанькомпрессормаш" представил макет первого отечественного криогенного компрессора отпарного газа, предназначенного для крупнотоннажного производства СПГ. Российский разработчик и производитель высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем "Инфомат" – полноростовой смарт‑турникет со встроенной алкорамкой и детектором паров взрывчатых веществ. Судостроительная корпорация "Ак Барс" показала макет пассажирского судна на подводных крыльях "Метеор-2020" и скоростное пассажирское судно проекта А-145, а компания "Инкомсистем" – промышленный цифровой компьютер, усиленный и адаптированный для управления различными производственными процессами.
Также на полях форума Минниханов провел ряд встреч, в частности, побеседовал с министром промышленности Республики Индонезия Агусом Гумивангом Картасасмитой, подчеркнув, что Татарстан заинтересован в развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Индонезией.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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