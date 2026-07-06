Около 40 компаний из Татарстана участвуют в выставке "Иннопром"

КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Около 40 компаний из Татарстана участвуют в международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Работаем на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге . Провели ряд встреч, ознакомились со стендами Башкортостана , Свердловской, Челябинской, Кировской областей, Краснодарского края и других регионов. На нашей площадке свои наработки представляют около 40 компаний из Татарстана", - написал Минниханов на своей странице в "Максе".

Как уточнила пресс-служба главы Татарстана, на выставке "Иннопром" на площади 253 квадратных метра республика демонстрирует единый стенд, рассказывающий о промышленном, научном и технологическом потенциале. Среди экспонентов завод "Элекон", судостроительная корпорация "Ак Барс", Казанское моторостроительное производственное объединение, "Казанькомпрессормаш", группа компаний "Данафлекс", "ICL Техно", Елабужский аккумуляторный завод, технополис "Химград", компания "Батареон" и другие.

Так, например, "Казанькомпрессормаш" представил макет первого отечественного криогенного компрессора отпарного газа, предназначенного для крупнотоннажного производства СПГ. Российский разработчик и производитель высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем "Инфомат" – полноростовой смарт‑турникет со встроенной алкорамкой и детектором паров взрывчатых веществ. Судостроительная корпорация "Ак Барс" показала макет пассажирского судна на подводных крыльях "Метеор-2020" и скоростное пассажирское судно проекта А-145, а компания "Инкомсистем" – промышленный цифровой компьютер, усиленный и адаптированный для управления различными производственными процессами.

Также на полях форума Минниханов провел ряд встреч, в частности, побеседовал с министром промышленности Республики Индонезия Агусом Гумивангом Картасасмитой, подчеркнув, что Татарстан заинтересован в развитии торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Индонезией.