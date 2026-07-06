Холанда назвали лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии

На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров - французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Ранее сборная дважды выходила в 1/8 финала - в 1938 и 1998 годах. В 1/4 финала национальная команда сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии, которые встретятся между собой позднее в понедельник.