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Холанда назвали лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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01:21 06.07.2026
Холанда назвали лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии

Оформивший дубль Холанд признан лучшим игроком матча против бразильцев

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Норвежский нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Бразилии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1. Холанд отметился дублем.
На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров - французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.
Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Ранее сборная дважды выходила в 1/8 финала - в 1938 и 1998 годах. В 1/4 финала национальная команда сыграет с победителем матча между сборными Мексики и Англии, которые встретятся между собой позднее в понедельник.
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