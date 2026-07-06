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Гросси отказался назвать виновных в обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2026
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04:29 06.07.2026 (обновлено: 06:02 06.07.2026)
Гросси отказался назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ знает, что от него ждут объявления виновных в обстрелах ЗАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что от агентства ждут объявления виновных в обстрелах Запорожской АЭС.
  • По словам Гросси, ожидания аналогичны и по другим вопросам, например, по Ирану.
  • Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не может объявить виновных, так как не имеет возможности независимо проверить все обстоятельства.
ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. МАГАТЭ знает, что от него ждут объявления виновных в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), но не может этого сделать, заявил в интервью РИА Новости глава агентства Рафаэль Гросси.
"Да, я знаю, что в Москве — и не только в Москве — есть такие ожидания. И это касается не только этой темы: по Ирану и по многим другим вопросам тоже иногда существует ожидание, и как генеральный директор я его понимаю, что агентство возьмет микрофон и скажет: страна А виновна, страна Б невиновна", — сказал он, комментируя вопрос о том, в какой момент агентство было бы готово публично осудить сторону, нарушившую режим прекращения огня в районе ЗАЭС.
Он добавил, что МАГАТЭ пытается объяснить, что для того, чтобы сделать нечто подобное, оно должно иметь возможность независимо проверить все обстоятельства.
"Поскольку такой возможности нет, я стараюсь предельно ясно говорить другое: что такие вещи неприемлемы", — добавил он.
ВСУ постоянно обстреливают и атакуют с помощью дронов Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар. При этом, как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, секретариат Международного агентства по атомной энергии фактически не замечает этих атак и убийства украинскими военными российских граждан.
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