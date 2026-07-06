Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что от агентства ждут объявления виновных в обстрелах Запорожской АЭС.

По словам Гросси, ожидания аналогичны и по другим вопросам, например, по Ирану.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не может объявить виновных, так как не имеет возможности независимо проверить все обстоятельства.

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. МАГАТЭ знает, что от него ждут объявления виновных в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), но не может этого сделать, заявил в интервью РИА Новости глава агентства Рафаэль Гросси.

"Да, я знаю, что в Москве — и не только в Москве — есть такие ожидания. И это касается не только этой темы: по Ирану и по многим другим вопросам тоже иногда существует ожидание, и как генеральный директор я его понимаю, что агентство возьмет микрофон и скажет: страна А виновна, страна Б невиновна", — сказал он, комментируя вопрос о том, в какой момент агентство было бы готово публично осудить сторону, нарушившую режим прекращения огня в районе ЗАЭС.

Он добавил, что МАГАТЭ пытается объяснить, что для того, чтобы сделать нечто подобное, оно должно иметь возможность независимо проверить все обстоятельства.

"Поскольку такой возможности нет, я стараюсь предельно ясно говорить другое: что такие вещи неприемлемы", — добавил он.