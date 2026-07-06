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Свищев: решение ФИФА по Балогану идет вразрез с позицией МОК - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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12:46 06.07.2026 (обновлено: 13:33 06.07.2026)
Свищев: решение ФИФА по Балогану идет вразрез с позицией МОК

Свищев: решение ФИФА о дисквалификации Балогана идет вразрез с позицией МОК

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что решение ФИФА о приостановке дисквалификации Фоларина Балогана противоречит позиции МОК о невмешательстве политики в спорт.
  • По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома.
  • Дмитрий Свищев призвал к проведению независимого расследования правомочности решений арбитра и подчеркнул необходимость защиты арбитров и чиновников от политического давления.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Вердикт Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда сборной США Фоларина Балогана недопустим и совершенно не совпадает с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве политики в спорт, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
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"Я считаю, что это решение ФИФА идет вразрез с позицией МОК. Ведь совсем недавно МОК принял решение о том, что необходимо оградить и саму организацию, и спортсменов от политического и экономического давления. При этом ФИФА сейчас подверглась такому давлению и на его основе отменяет свое прежнее решение. По-моему, футбольная история еще не видела таких случаев. Понятно, что бывают ошибки арбитров, но этот же вердикт ФИФА приняла прямо во время чемпионата мира", - сказал Свищев.
"Более того, это было сделано после якобы совершенного звонка руководству ФИФА от президента одной большой страны. Конечно, такие вещи недопустимы. Мне кажется, что сейчас должно быть проведено справедливое независимое расследование о том, насколько были правомочны или неправомочны решения арбитра. И ФИФА должна оградить в будущем от подобного давления всех арбитров, чиновников и себя, потому что это подрывает авторитет организации", - добавил собеседник агентства.
Ранее на сессии МОК в Швейцарии была принята поправка в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
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ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаБельгияДмитрий СвищевДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Международный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
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