В Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более.

Выплаты предлагается индексировать или сохранять пропорциональное увеличение к следующим юбилейным датам.

По мнению Буцкой, такая мера будет способствовать укреплению института семьи и повышению общественного признания длительного брака.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией.

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам", - говорится в документе.

Как отметила Буцкая, в отдельных регионах такие меры уже действуют.

"Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений", - отмечается в обращении.

По мнению Буцкой, указанная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России.