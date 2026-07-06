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В Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак - РИА Новости, 06.07.2026
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06:19 06.07.2026 (обновлено: 12:50 06.07.2026)
В Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак

В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более.
  • Выплаты предлагается индексировать или сохранять пропорциональное увеличение к следующим юбилейным датам.
  • По мнению Буцкой, такая мера будет способствовать укреплению института семьи и повышению общественного признания длительного брака.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам", - говорится в документе.
Как отметила Буцкая, в отдельных регионах такие меры уже действуют.
"Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений", - отмечается в обращении.
По мнению Буцкой, указанная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России.
Ранее профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, кому положена единовременная выплата пенсионных накоплений.
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