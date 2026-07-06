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Финансист объяснила, кому выплатят пенсионные накопления сразу - РИА Новости, 06.07.2026
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03:18 06.07.2026
Финансист объяснила, кому выплатят пенсионные накопления сразу

Финогенова: пенсионные накопления можно получить сразу, если не хватает стажа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В системе обязательного пенсионного страхования единовременная выплата возможна при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), если не хватает стажа или пенсионных баллов.
  • Если стажа и баллов достаточно, то забрать все накопления разом можно только при условии, что расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.
  • Участники программы долгосрочных сбережений могут получить накопления либо по достижении 55/60 лет с учетом правила 10% ПМП, либо через 15 лет после вступления в программу — всю сумму сразу без ограничений.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пенсионные накопления можно получить единовременно, но не всем. О том, кому положена разовая выплата, а кому — нет, агентству "Прайм" рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
В системе обязательного пенсионного страхования единовременная выплата возможна при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), если не хватает стажа или пенсионных баллов. Если стажа и баллов достаточно, то забрать все накопления разом можно только при условии, что расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году — 16 288 рублей, то есть не более 1 628,8 рубля в месяц). Это соответствует максимальной сумме около 440 тысяч рублей.
"Если застрахованному лицу не хватает стажа или ИПК, то все равно имеется возможность получить накопления единовременным платежом. Если же баллов и стажа хватает, то единовременная выплата возможна только если размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ", — пояснила эксперт.
Для участников программы долгосрочных сбережений правила иные: накопления можно получить либо по достижении 55/60 лет, либо через 15 лет после вступления в программу. Во втором случае всю сумму можно забрать сразу без ограничений. При выплате по возрасту действует то же правило 10% ПМП. Накопления в ПДС можно досрочно использовать на лечение или при потере кормильца без потери дохода и софинансирования.
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