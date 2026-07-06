Финансист объяснила, кому выплатят пенсионные накопления сразу

Краткий пересказ от РИА ИИ В системе обязательного пенсионного страхования единовременная выплата возможна при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), если не хватает стажа или пенсионных баллов.

Если стажа и баллов достаточно, то забрать все накопления разом можно только при условии, что расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Участники программы долгосрочных сбережений могут получить накопления либо по достижении 55/60 лет с учетом правила 10% ПМП, либо через 15 лет после вступления в программу — всю сумму сразу без ограничений.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пенсионные накопления можно получить единовременно, но не всем. О том, кому положена разовая выплата, а кому — нет, Пенсионные накопления можно получить единовременно, но не всем. О том, кому положена разовая выплата, а кому — нет, агентству "Прайм" рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В системе обязательного пенсионного страхования единовременная выплата возможна при достижении 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), если не хватает стажа или пенсионных баллов. Если стажа и баллов достаточно, то забрать все накопления разом можно только при условии, что расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году — 16 288 рублей, то есть не более 1 628,8 рубля в месяц). Это соответствует максимальной сумме около 440 тысяч рублей.

"Если застрахованному лицу не хватает стажа или ИПК, то все равно имеется возможность получить накопления единовременным платежом. Если же баллов и стажа хватает, то единовременная выплата возможна только если размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ", — пояснила эксперт.