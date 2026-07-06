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Новым соперником чемпиона по версии WBA Гассиева станет Кадиру - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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20:38 06.07.2026
Новым соперником чемпиона по версии WBA Гассиева станет Кадиру

Новым соперником чемпиона по версии WBA россиянина Гассиева станет немец Кадиру

© Пресс-служба Федерации бокса РоссииМурат Гассиев
Мурат Гассиев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Пресс-служба Федерации бокса России
Мурат Гассиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новым соперником Мурата Гассиева станет немец Питер Кадиру.
  • Поединок пройдет в Москве 11 июля и возглавит турнир IBA.PRO 19.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новым соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева станет немец Питер Кадиру, сообщается на сайте Федерации бокса России (ФБР).
Поединок возглавит турнир IBA.PRO 19, который пройдет в Москве 11 июля. Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока, однако он получил травму спины за полторы недели до боя.
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016–2018) в первом тяжелом весе. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом.
Кадиру 29 лет. Он одержал 23 победы при одном поражении в профессиональной карьере. С 2024 года немец владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). На любительском уровне Кадиру становился чемпионом юношеских Олимпийских игр (2014) и серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2014).
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