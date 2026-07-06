Новым соперником чемпиона по версии WBA Гассиева станет Кадиру

Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016–2018) в первом тяжелом весе. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом.