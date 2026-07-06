Новым соперником чемпиона по версии WBA Гассиева станет Кадиру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новым соперником Мурата Гассиева станет немец Питер Кадиру.
- Поединок пройдет в Москве 11 июля и возглавит турнир IBA.PRO 19.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новым соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева станет немец Питер Кадиру, сообщается на сайте Федерации бокса России (ФБР).
Гассиеву 32 года. На профессиональном ринге он одержал 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016–2018) в первом тяжелом весе. В декабре на турнире IBA.PRO 13 в Дубае Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World, став регулярным чемпионом по версии организации. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом.
Кадиру 29 лет. Он одержал 23 победы при одном поражении в профессиональной карьере. С 2024 года немец владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). На любительском уровне Кадиру становился чемпионом юношеских Олимпийских игр (2014) и серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2014).