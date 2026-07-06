Рейтинг@Mail.ru
Гарсия пошутил, что ФИФА отмечает День дурака не 1 апреля, а 5 июля - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:10 06.07.2026
Гарсия пошутил, что ФИФА отмечает День дурака не 1 апреля, а 5 июля

Тренер сборной Бельгии Гарсия: не знал, что ФИФА отмечают День дурака 5 июля

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия с иронией прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего команды США Фоларина Балогана накануне матча 1/8 финала чемпионата мира, намекнув, что в организации отмечают День дурака не 1 апреля, а 5 июля.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Позднее Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения организации.
"Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя - там все сказано предельно ясно. За всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило. Подав протест, бельгийская федерация защищает интересы футбола, его принципы и спортивную честность. Но хочу подчеркнуть: участие одного игрока никак не меняет наш план на матч", - приводит слова Гарсии с пресс-конференции RTBF.
"Мы абсолютно спокойны. Как команда мы хотим победить на поле независимо от того, кто выйдет в составе соперника, - добавил вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. - Реагировать на подобные вещи и защищать интересы футбола должна федерация. Наша задача - сосредоточиться исключительно на игре. Мы должны обыграть сборную США на поле. Но такое решение создает очень опасный и странный прецедент. В конечном счете мы ничего не можем изменить. И особенно удивляет момент, когда оно было принято буквально накануне матча".
Матч между сборными США и Бельгии пройдет 6 июля в Сиэтле. Балоган может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026
Вчера, 22:20
 
ФутболСпортСШАБельгияБосния и ГерцеговинаРуди ГарсияДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТибо КуртуаТарик Мухаремович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Н. Джокович
    6363
    7636
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    06.07 04:00
    Мексика
    Англия
  • Футбол
    06.07 22:00
    Португалия
    Испания
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала