Гарсия пошутил, что ФИФА отмечает День дурака не 1 апреля, а 5 июля

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия с иронией прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего команды США Фоларина Балогана накануне матча 1/8 финала чемпионата мира, намекнув, что в организации отмечают День дурака не 1 апреля, а 5 июля.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Позднее Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения организации.

"Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя - там все сказано предельно ясно. За всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило. Подав протест, бельгийская федерация защищает интересы футбола, его принципы и спортивную честность. Но хочу подчеркнуть: участие одного игрока никак не меняет наш план на матч", - приводит слова Гарсии с пресс-конференции RTBF.

"Мы абсолютно спокойны. Как команда мы хотим победить на поле независимо от того, кто выйдет в составе соперника, - добавил вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. - Реагировать на подобные вещи и защищать интересы футбола должна федерация. Наша задача - сосредоточиться исключительно на игре. Мы должны обыграть сборную США на поле. Но такое решение создает очень опасный и странный прецедент. В конечном счете мы ничего не можем изменить. И особенно удивляет момент, когда оно было принято буквально накануне матча".