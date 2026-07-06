Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму запястья во время празднования победы над командой Мексики и перенесет операцию.
- Сборная Англии победила Мексику со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира и 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии в четвертьфинале.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, получивший травму во время празднования победы над командой Мексики на чемпионате мира по футболу, перенесет операцию на запястье и пропустит остаток турнира, сообщает The Athletic.
06 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
42’ • Хулиан Киньонес
69’ • Рауль Хименес (П)
36’ • Джуд Беллингем
38’ • Джуд Беллингем
60’ • Гарри Кейн (П)
Хендерсон не принимал участия в матче, в конце игры он получил желтую карточку за споры с арбитром. После завершения встречи полузащитник пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам, и упал на руку. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.