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Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
17:31 06.07.2026 (обновлено: 17:36 06.07.2026)
Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования

Футболист сборной Англии Хендерсон перенесет операцию и пропустит остаток ЧМ

© Фото : Пресс-служба сборной АнглииФутболисты сборной Англии Харри Кейн и Джордан Хендерсон
Футболисты сборной Англии Харри Кейн и Джордан Хендерсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму запястья во время празднования победы над командой Мексики и перенесет операцию.
  • Сборная Англии победила Мексику со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира и 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии в четвертьфинале.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, получивший травму во время празднования победы над командой Мексики на чемпионате мира по футболу, перенесет операцию на запястье и пропустит остаток турнира, сообщает The Athletic.
Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Мексика
2 : 3
Англия
42‎’‎ • Хулиан Киньонес
69‎’‎ • Рауль Хименес (П)
36‎’‎ • Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
38‎’‎ • Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
60‎’‎ • Гарри Кейн (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хендерсон не принимал участия в матче, в конце игры он получил желтую карточку за споры с арбитром. После завершения встречи полузащитник пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам, и упал на руку. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
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