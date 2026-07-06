Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования

Хендерсон не принимал участия в матче, в конце игры он получил желтую карточку за споры с арбитром. После завершения встречи полузащитник пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам, и упал на руку. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.