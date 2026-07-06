Трамп не первый скандалист. Как политики влияли на ход чемпионатов мира

Беспрецедентное решение об аннулировании автоматической дисквалификации форварда сборной США Фалорина Балогана за удаление в игре против команды Боснии и Герцеговины сегодня в центре внимания не только спортивных средств массовой информации. Решение, которое ФИФА принял якобы по просьбе президента США Дональда Трампа, обсуждается во всех политических ток-шоу. Только это не первый случай, когда высокопоставленные политики активно повлияли на ход футбольного чемпионата. РИА Новости Спорт вспоминает самые резонансные подобные эпизоды.

Дуче поработал со шведским судьей

После того, как право на проведение ЧМ-1934 было отдано Италии , тогдашний правитель страны Бенито Муссолини вызвал к себе адмирала Джорджио Ваккаро, возглавлявшего национальную федерацию футбола. Дуче сказал, что ждет от "Скуадры Адзурры" победы. "Конечно, это может быть великолепным достижением", - вытянувшись в струнку, ответил футбольный чиновник. Муссолини мрачно посмотрел на него и произнес фразу, которая предопределила судьбу чемпионата: "Адмирал, вы меня не поняли: Италия должна выиграть "Золотую богиню"

Как и подобает военному человеку, адмирал Ваккаро разработал план победной кампании. Прежде всего, "Скуадру Адзурру" усилили за счет "ориунди". Так называют латиноамериканцев, у которых есть итальянские корни. Изготовить для них новые паспорта проблем не составило. Так в сборной Италии появились бразилец Анфилоджино Гуаризи и аргентинский квартет Луис Монти, Энрико Гуайата, Раймундо Орси и Аттилио Демария. Все они были заиграны за национальные команды своих "исторических родин", а Монти вообще играл за Аргентину в финале ЧМ-1930 в Уругвае.

Только и при таком усилении на домашнем чемпионате у итальянцев возникли проблемы. В полуфинале хозяевам предстояла встреча со сборной Австрии. Тренер Хуго Майзль создал в начале 30-х годов удивительную команду, которую в Европе назвали "Вундертим". Австрийцев считали главными претендентами на "золото". И они вполне могли стать чемпионами, если бы не главный болельщик итальянской сборной Муссолини.

Перед полуфинальным матчем Дуче в непринужденной обстановке пообедал со шведским судьей Иваном Эклиндом, после чего никто не удивлялся свисткам этого арбитра в поединке между командами Австрии и Италии. Единственный гол был забит Гуайатой после ряда нарушений, не зафиксированных рефери. Прекрасно разбиравшийся в нюансах большой футбольной политики Майзль не питал иллюзий еще до начала матча.

Сегодня это покажется удивительным, но Эклинда назначили судить и финал, в котором соперником хозяев была сборная Чехословакии. Дуче снова пригласил шведского арбитра пообедать в непринужденной обстановке, и снова судейство было отнюдь не беспристрастным.

В наши дни за такие "подвиги" Эклинда наверняка дисквалифицировали бы и уж совершенно точно - не доверили больше судить чемпионаты мира. В 30-е годы прошлого века на такие вещи внимания не обращали. Эклинд отработал еще на ЧМ-1938 во Франции, продолжал судить (и не только футбол, но и бенди) во время второй мировой войны. Даже привлекался к судейству ЧМ-1950 в Бразилии. Завершил свою карьеру любимый арбитр Дуче в 1951 году.

Аргентинская хунта переняла опыт Дуче

Чемпионат мира 1978 года проходил в Аргентине, где незадолго до этого произошел государственный переворот. Власть захватила военная хунта во главе с генералом Хорхе Виделой. Вспомнив заветы Дуче, аргентинские генералы поставили перед главным тренером Сесаром Менотти задачу выиграть домашний чемпионат. Правда, укрепить национальную команду натурализованными игроками при всем желании аргентинцы не могли. В ту пору ФИФА установил жесткий запрет на смену гражданства.

Регламент ЧМ-1978 предусматривал после первого группового турнира второй, и без всякого плей-офф победители двух квартетов оспаривали титул чемпиона. В одну группу на втором этапе попали сборные Аргентины и Бразилии, которые в очном поединке не рисковали и сыграли вничью - 0:0. Все решалось в последнем туре, и все понимали: главным фактором станет разница забитых и пропущенных мячей.

Аргентинцы изначально имели преимущество: их матч против команды Перу начинался позже, чем встреча Бразилия - Польша. Выходя на поле, парни Менотти знали: нужно выиграть с разницей в четыре мяча. Непростая задача, учитывая силу тогдашней команды Перу. Тем не менее, аргентинцы ее даже перевыполнили, забив шесть безответных мячей.

Перед игрой в раздевалку перуанской команды заглянул генерал Видела в сопровождении госсекретаря США Генри Киссенджера. В судейскую глава аргентинской хунты не ходил, но этого и не требовалось. Британские журналисты после этой скандальной игры раскопали информацию об отгрузке в Перу большой партии аргентинского зерна, а также о разморозке перуанского банковского счета в Центробанке Аргентины, который хунта после прихода к власти заблокировала.

Аргентинцы стали чемпионами, как и итальянцы в 1934-м, а генерал Видела, как и Дуче, кончил плохо. После восстановления демократических институтов аргентинский суд приговорил его к пожизненному заключению.

Советский арбитр пошел на поводу у кувейтского шейха

В грандиозный скандал угодил на ЧМ-1982 в Испании советский судья Мирослав Ступар. У СССР как участника финальной стадии была квота на своего арбитра. Удивительно, что выбрали Ступара из Ивано-Франковска, получившего международную категорию лишь за год до чемпионата мира. Да и отсутствие стажа судейства международных соревнований - не главный фактор.

Биография бывшего вратаря украинских клубов второй лиги, ставшего затем судьей, не могла не вызвать вопросы при утверждении на бюро райкома КПСС, без чего в советские времена за границу не мог выехать никто. Отец Ступара во время учебы в Львовском университете (в те времена он находился в Польше) активно участвовал в работе организации украинских националистов. После воссоединения Западной Украины с СССР Иван Ступар был призван в Советскую Армию и дошел с боями до Берлина. Только этим не искупил грехи молодости и был сослан в Казахстан.

Как Мирослав Ступар обошел все препоны, можно только догадываться. К тому же главный кандидат на поездку в Испанию Валерий Бутенко перед рассмотрением кандидатуры советского судьи на ЧМ-1982 серьезно проштрафился. Возвращаясь с матча еврокубка, московский арбитр не задекларировал и не сдал валюту. Вы удивитесь, но речь шла о 20 долларах. Так Ступар попал в судейскую элиту, которой доверено было работать на чемпионате мира.

Первое и, как выяснилось, единственное назначение он получил на матч группового турнира Франция - Кувейт. При счете 3:1 полузащитник французов Алан Жерес забил четвертый гол. Все бы ничего, но защитник азиатской команды даже не предпринял попытки помешать удару. В момент атаки прозвучал свисток. Только дал его не советский арбитр, а кто-то из зрителей.

Кувейтцы возмутились, и из ложи VIP в сопровождении многочисленной свиты и охраны прямо на поле вышел глава Федерации футбола Кувейта шейх Фахид аль-Ахмад ас-Сабах. Он в категорической форме потребовал отменить забитый по всем правилам мяч. Ступар перед таким натиском не устоял и гол отменил.

Впоследствии он оправдывался и говорил, что опасался худшего. Мол, возмущенные кувейтцы уйдут в раздевалку, и матч не будет доигран. В низших лигах чемпионата СССР были два таких случая, и в обоих наказали арбитров. На исход матча Франция - Кувейт решение Ступара влияния не оказало. За минуту до финального свистка Максим Босси забил четвертый гол, против которого даже кувейтский шейх возразить не мог.

Больше Ступара на матчи ЧМ-1982 не назначали. По советскому телевидению игру показали в записи и скандальный эпизод вырезали. Уже на независимой Украине арбитр из Ивано-Франковска с чувством глубокого удовлетворения рассказывал, что в финансовом отношении чемпионат мира для него удался. Каждому арбитру тогда еще только начинавший карьеру в ФИФА Йозеф Блаттер вручал за каждый день пребывания на турнире суточные в 100 долларов. Ступар даже финальный матч между сборными Италии и ФРГ с трибуны "Сантьяго Бернабеу" посмотрел. А вот как ему удалось провести через советскую таможню гораздо больше, чем 20 долларов, Мирослав Иванович даже в "незалежной" никому из журналистов не рассказывал.