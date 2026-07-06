Краткий пересказ от РИА ИИ Форвард сборной США Фоларин Балоган был удален с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира, но затем ФИФА приостановила действие его дисквалификации, и он сможет сыграть в матче 1/8 финала.

По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома в ФИФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил ситуацию с Балоганом с эпизодом из карьеры Андрея Аршавина в 2008 году, когда санкции против игрока были смягчены.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке действия дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда сборной США Фоларина Балогана напоминает ситуацию с Андреем Аршавиным перед чемпионатом Европы 2008 года, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Звездно-полосатые" 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича . В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино напрямую позвонили из Белого дома.

"В моей практике было подобное решение в 2008 году. Андрей Аршавин мог получить дисквалификацию на все три матча группового этапа чемпионата Европы, тогда ко мне обратились (главный тренер сборной России) Гус Хиддинк и (тренер команды) Александр Бородюк с просьбой походатайствовать о смягчении санкций. И я это сделал", - сказал Колосков, комментируя ситуацию с Балоганом.

"Я поговорил с (бывшим в то время президентом Союза европейских футбольных ассоциаций - УЕФА) Леннартом Юханссоном, (исполнительным директором УЕФА) Ларс-Кристером Олссоном, РФС написал письмо, и Аршавину вместо трех матчей дисквалификации дали два. И он играл в последней встрече на групповой стадии, и это помогло нам выйти в следующий этап", - добавил собеседник агентства.

Аршавин получил красную карточку за умышленный удар соперника в последнем отборочном матче против команды Андорры. На Евро-2008 он забил два мяча и отдал голевую передачу.