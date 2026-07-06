Рейтинг@Mail.ru
Колосков сравнил решение по Балогану с санкциями Аршавину на Евро-2008 - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:50 06.07.2026 (обновлено: 13:31 06.07.2026)
Колосков сравнил решение по Балогану с санкциями Аршавину на Евро-2008

Колосков о решении по Балогану : подобное решение было перед Евро по Аршавину

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард сборной США Фоларин Балоган был удален с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира, но затем ФИФА приостановила действие его дисквалификации, и он сможет сыграть в матче 1/8 финала.
  • По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома в ФИФА.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил ситуацию с Балоганом с эпизодом из карьеры Андрея Аршавина в 2008 году, когда санкции против игрока были смягчены.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке действия дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда сборной США Фоларина Балогана напоминает ситуацию с Андреем Аршавиным перед чемпионатом Европы 2008 года, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Звездно-полосатые" 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА и ее президенту Джанни Инфантино напрямую позвонили из Белого дома.
"В моей практике было подобное решение в 2008 году. Андрей Аршавин мог получить дисквалификацию на все три матча группового этапа чемпионата Европы, тогда ко мне обратились (главный тренер сборной России) Гус Хиддинк и (тренер команды) Александр Бородюк с просьбой походатайствовать о смягчении санкций. И я это сделал", - сказал Колосков, комментируя ситуацию с Балоганом.
"Я поговорил с (бывшим в то время президентом Союза европейских футбольных ассоциаций - УЕФА) Леннартом Юханссоном, (исполнительным директором УЕФА) Ларс-Кристером Олссоном, РФС написал письмо, и Аршавину вместо трех матчей дисквалификации дали два. И он играл в последней встрече на групповой стадии, и это помогло нам выйти в следующий этап", - добавил собеседник агентства.
Аршавин получил красную карточку за умышленный удар соперника в последнем отборочном матче против команды Андорры. На Евро-2008 он забил два мяча и отдал голевую передачу.
Чемпионат мира 2026 года впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Тухель выразил сомнение в легитимности отмены красной карточки Балогана
Вчера, 12:36
 
ФутболТарик МухаремовичФоларин БалоганАндрей АршавинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала