Холанд прокомментировал свой дубль в ворота Бразилии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, оформивший победный дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бразилии, признался, что не до конца понимает, как ему удается забивать голы.
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1. Холанд отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи. На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров - французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Кроме того, норвежец повторил рекорд поляка Гжегоша Лято, установленный в 1974 году, по числу забитых мячей на дебютном чемпионате мира.
"Я несколько раз показывал яркую игру на этом турнире, но каждый раз выхожу на новый уровень. Если у меня появляется один-два момента, они обычно заканчиваются голом. Я не до конца понимаю, что именно я делаю - просто я такой. Все дело в том, чтобы оставаться сосредоточенным, и когда появляется шанс, я точно уверен в том, что нужно сделать", - приводит слова Холанда после матча NRK.
В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с победителем матча между командами Мексики и Англии, которые сыграют между собой в ночь на понедельник по московскому времени. Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Ранее национальная сборная дважды выходила в 1/8 финала - в 1938 и 1998 годах.