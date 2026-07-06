Холанд прокомментировал свой дубль в ворота Бразилии

"Я несколько раз показывал яркую игру на этом турнире, но каждый раз выхожу на новый уровень. Если у меня появляется один-два момента, они обычно заканчиваются голом. Я не до конца понимаю, что именно я делаю - просто я такой. Все дело в том, чтобы оставаться сосредоточенным, и когда появляется шанс, я точно уверен в том, что нужно сделать", - приводит слова Холанда после матча NRK.