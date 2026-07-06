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Филипе Луис возглавил "Монако" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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15:11 06.07.2026 (обновлено: 15:36 06.07.2026)
Филипе Луис возглавил "Монако"

"Монако" объявил о назначении Филипе Луиса главным тренером

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФилипе Луис
Филипе Луис - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Филипе Луис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипе Луис стал главным тренером "Монако" до 2028 года.
  • Бельгиец Себастьян Поконьоли, возглавлявший клуб с октября 2025 года, покинул должность главного тренера.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бразилец Филипе Луис назначен главным тренером "Монако", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с Филипе Луисом рассчитан до 2028 года. В должности главного тренера он сменил бельгийца Себастьяна Поконьоли, возглавлявшего клуб с октября 2025 года.
По итогам сезона "Монако" набрал 54 очка и занял седьмое место в Лиге 1. В составе клуба 35 матчей в различных турнирах провел российский полузащитник Александр Головин, отметившись пятью голами.
Филипе Луису 40 лет. Последним рабочим местом бразильца был "Фламенго", который он возглавлял с сентября 2024 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. В период игровой карьеры экс-защитник представлял ряд клубов, включая лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико".
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