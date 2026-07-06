Филипе Луис возглавил "Монако"

Филипе Луису 40 лет. Последним рабочим местом бразильца был "Фламенго", который он возглавлял с сентября 2024 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. В период игровой карьеры экс-защитник представлял ряд клубов, включая лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико".