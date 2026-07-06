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ФИФА признала неприемлемой жалобу Бельгии на решение по Балогану - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
20:12 06.07.2026
ФИФА признала неприемлемой жалобу Бельгии на решение по Балогану

ФИФА сочла неприемлемой жалобу Бельгии на отмену приостановки удаления Балогана

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный комитет ФИФА признал неприемлемым запрос RBFA по поводу отмены приостановки удаления Фоларина Балогана.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
  • Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемым запрос Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) по поводу отмены приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балогана, приводит вердикт организации журналист Роб Харрис в соцсети Х.
Ранее RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Балогана. Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Инфантино заявил о независимости органов ФИФА
Вчера, 19:27
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"Апелляционный комитет ФИФА признал неприемлемым запрос, поданный Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, в связи с решением дисциплинарного комитета ФИФА о приостановке на один год дисквалификации на матч игрока сборной США Фоларина Балогана после его удаления за прямую красную карточку во время встречи чемпионата мира по футболу 2026 года США - Босния и Герцеговина, который состоялся 1 июля 2026 года на стадионе в Сан-Франциско. Председатель апелляционного комитета ФИФА Нил Эгглстон (из США) не принимал участия в принятии решения. Запрос был признан неприемлемым на том основании, что RBFA не является стороной разбирательства и, следовательно, не имеет права обжаловать это решение", - говорится в решении ФИФА.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира Балогана перешло "все границы дозволенного". Президент ФИФА Джанни Инфантино в ответ на критику отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию Балогана, подчеркнув, что ее органы являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В УЕФА жестко раскритиковали решение ФИФА по Балогану
Вчера, 12:55
 
ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаБельгияДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026
 
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