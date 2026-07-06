ФИФА признала неприемлемой жалобу Бельгии на решение по Балогану

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"Апелляционный комитет ФИФА признал неприемлемым запрос, поданный Королевской бельгийской футбольной ассоциацией, в связи с решением дисциплинарного комитета ФИФА о приостановке на один год дисквалификации на матч игрока сборной США Фоларина Балогана после его удаления за прямую красную карточку во время встречи чемпионата мира по футболу 2026 года США - Босния и Герцеговина, который состоялся 1 июля 2026 года на стадионе в Сан-Франциско. Председатель апелляционного комитета ФИФА Нил Эгглстон (из США) не принимал участия в принятии решения. Запрос был признан неприемлемым на том основании, что RBFA не является стороной разбирательства и, следовательно, не имеет права обжаловать это решение", - говорится в решении ФИФА.