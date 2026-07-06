Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА приняла переписку между Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA) и ФИФА по делу о допуске Фоларина Балогана к матчу за апелляцию и признала ее недопустимой.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на один год, что позволит ему принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

RBFA выразила обеспокоенность ходом событий и заявила о намерении продолжать борьбу в защиту принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) на своем Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) на своем сайте заявила, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла переписку между организациями по делу о допуске к матчу лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана за апелляцию и признала ее недопустимой.

Ранее RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Балогана . Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".

Как сообщается в заявлении RBFA, бельгийская сторона направила в ФИФА письмо с просьбой о предоставлении копии решения, разъяснении процедур и изложении своей позиции, однако международная организация сочла данную переписку за апелляцию и назначила судью.

"Для того чтобы апелляция была признана допустимой, собственные регламенты ФИФА требуют, чтобы мотивированное решение было сначала предоставлено заявителю. В то время как RBFA лишь добивалась законных разъяснений, ФИФА сама создала апелляцию и незамедлительно признала ее недопустимой. Все это происходило одновременно с тем, как ФИФА отказывалась отвечать на законные запросы RBFA", - говорится в заявлении бельгийской стороны.

RBFA также сообщила, что ФИФА намеренно удалила из своей презентации раздел, касающийся автоматической дисквалификации игроков, который демонстрировался на всех подобных совещаниях перед каждым из четырех предыдущих матчей.