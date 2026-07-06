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Бельгия обвинила ФИФА в махинациях с апелляцией по делу Балогана - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
16:32 06.07.2026 (обновлено: 16:54 06.07.2026)

Бельгия обвинила ФИФА в махинациях с апелляцией по делу Балогана

© AP Photo / Omar HavanaИгроки сборной Бельгии
Игроки сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Игроки сборной Бельгии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА приняла переписку между Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA) и ФИФА по делу о допуске Фоларина Балогана к матчу за апелляцию и признала ее недопустимой.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на один год, что позволит ему принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.
  • RBFA выразила обеспокоенность ходом событий и заявила о намерении продолжать борьбу в защиту принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) на своем сайте заявила, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла переписку между организациями по делу о допуске к матчу лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана за апелляцию и признала ее недопустимой.
Ранее RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Балогана. Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости".
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Как сообщается в заявлении RBFA, бельгийская сторона направила в ФИФА письмо с просьбой о предоставлении копии решения, разъяснении процедур и изложении своей позиции, однако международная организация сочла данную переписку за апелляцию и назначила судью.
"Для того чтобы апелляция была признана допустимой, собственные регламенты ФИФА требуют, чтобы мотивированное решение было сначала предоставлено заявителю. В то время как RBFA лишь добивалась законных разъяснений, ФИФА сама создала апелляцию и незамедлительно признала ее недопустимой. Все это происходило одновременно с тем, как ФИФА отказывалась отвечать на законные запросы RBFA", - говорится в заявлении бельгийской стороны.
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RBFA также сообщила, что ФИФА намеренно удалила из своей презентации раздел, касающийся автоматической дисквалификации игроков, который демонстрировался на всех подобных совещаниях перед каждым из четырех предыдущих матчей.
"На данный момент RBFA так и не получила от ФИФА ни решения, ни каких-либо разъяснений по данному вопросу. Поэтому у нее нет иного выбора, кроме как оспаривать право игрока на участие в предстоящем матче. Независимо от спортивного результата этого матча, RBFA глубоко обеспокоена ходом событий и будет продолжать бороться в ближайшие часы, дни и месяцы в защиту основополагающих принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом", - сообщает RBFA.
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