Англия не поддержала решение УЕФА осудить допуск Балогана к матчу ЧМ

Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на год, и футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии.

УЕФА выступил с заявлением, в котором назвал решение ФИФА переходом «всех границ дозволенного».

Футбольная ассоциация Англии (FA) не поддержала заявление УЕФА.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) не поддержала заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после приостановки красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогана, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира (2:0). Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича . В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". В понедельник он подтвердил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Балогана. Также в понедельник УЕФА выступил с заявлением, в котором назвал решение ФИФА переходом "всех границ дозволенного".

Как сообщает в соцсети X Харрис, FA не поддержала УЕФА. При этом он отметил, что в палате общин британского правительства призвали ФИФА объяснить решение по делу Балогана.