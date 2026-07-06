Англия не поддержала решение УЕФА осудить допуск Балогана к матчу ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Фоларина Балогана с испытательным сроком на год, и футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии.
- УЕФА выступил с заявлением, в котором назвал решение ФИФА переходом «всех границ дозволенного».
- Футбольная ассоциация Англии (FA) не поддержала заявление УЕФА.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) не поддержала заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после приостановки красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогана, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира (2:0). Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". В понедельник он подтвердил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Балогана. Также в понедельник УЕФА выступил с заявлением, в котором назвал решение ФИФА переходом "всех границ дозволенного".
Как сообщает в соцсети X Харрис, FA не поддержала УЕФА. При этом он отметил, что в палате общин британского правительства призвали ФИФА объяснить решение по делу Балогана.
Матч между сборными США и Бельгии пройдет 6 июля в Сиэтле. Балоган может стать первым футболистом со времен введения желтых и красных карточек на чемпионате мира 1970 года, который примет участие в следующем матче турнира после удаления.