Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инициативы Турции по возобновлению переговоров между Россией и Украиной станут одной из тем встречи президентов Турции и США в Анкаре.
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Инициативы Турции по возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной станут одной из тем планируемой встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Анкаре во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре", — сообщил собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.