Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Инициативы Турции по возобновлению переговоров между Россией и Украиной станут одной из тем встречи президентов Турции и США в Анкаре.

АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Инициативы Турции по возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной станут одной из тем планируемой встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Анкаре во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Эрдоган заявил 29 июня о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.

"Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре", — сообщил собеседник агентства.