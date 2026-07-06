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Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 06.07.2026
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10:53 06.07.2026
Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициативы Турции по возобновлению переговоров между Россией и Украиной станут одной из тем встречи президентов Турции и США в Анкаре.
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Инициативы Турции по возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной станут одной из тем планируемой встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Анкаре во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Эрдоган заявил 29 июня о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.
"Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре", — сообщил собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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