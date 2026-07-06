Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по Украине, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Саммит НАТО планируется 7–8 июля в турецкой столице Анкаре.

АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице Анкаре

"Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине. Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.