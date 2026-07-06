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Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 06.07.2026
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00:41 06.07.2026
Эрдоган призовет к возобновлению переговоров по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Эрдоган на саммите НАТО призовет к переговорам по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
  • Саммит НАТО планируется 7–8 июля в турецкой столице Анкаре.
АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице Анкаре.
"Президент Эрдоган в ходе встреч с лидерами на полях саммита подчеркнет необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса по Украине. Турция считает дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого мира", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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