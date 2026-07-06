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Дзюба отказался назвать себя лучшим игроком сезона в России - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
10:49 06.07.2026 (обновлено: 12:47 06.07.2026)
Дзюба отказался назвать себя лучшим игроком сезона в России

Дзюба заявил, что не считает себя лучшим игроком РПЛ в сезоне-2025/26

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба не считает себя лучшим игроком Российской премьер-лиги в сезоне-2025/26.
  • Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", но отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что не считает себя лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26.
По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
"Как я могу назвать себя лучшим футболистом сезона, если наша команда ("Акрон" - прим. ред.) с трудом осталась в РПЛ? Это было бы вранье", - сказал Дзюба.
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