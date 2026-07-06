Дзюба отказался назвать себя лучшим игроком сезона в России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что не считает себя лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26.

"Как я могу назвать себя лучшим футболистом сезона, если наша команда ("Акрон" - прим. ред.) с трудом осталась в РПЛ? Это было бы вранье", - сказал Дзюба.