Краткий пересказ от РИА ИИ Эндрю Джулиани был инициатором кампании по приостановке действия красной карточки для игрока американской сборной Фоларина Балогана.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год.

Балоган сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии 6 июля.

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира по футболу Эндрю Джулиани был инициатором кампании по приостановке действия красной карточки для игрока американской сборной Фоларина Балогана, сообщает издание Politico.

Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича . В минувшее воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии.

"Джулиани сразу предупредил (президента США Дональда - ред.) Трампа о наказании для Балогана... К вечеру среды (1 июля - ред.) Белый дом взял на себя обязательство принять меры в связи с красной карточкой Балогана, которую некоторые футбольные аналитики сочли суровым наказанием за нарушение", - пишет издание со ссылкой на чиновников Белого дома.

Как отмечает Politico, Джулиани, глава американского минторга Говард Латник и представители американской ассоциации по футболу сразу начали запускать различные планы по отмене решения судьи, в том числе искать противоречивые моменты в его биографии для использования их в качестве аргументов.

Более того, Джулиани и Латник предложили подключить к решению вопроса адвокатов Белого дома.