Экс-игрок НБА вернулся в "Парму"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Парма" подписала контракт с американским форвардом Би Джеем Джонсоном на один сезон.
- Джонсон уже выступал за "Парму" в сезоне 2023/24 и показал высокие результаты, а также был признан самым ценным игроком чемпионата в январе 2024 года.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб "Парма" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским форвардом Би Джеем Джонсоном.
Соглашение 30-летнего американца рассчитано на один сезон. Он уже выступал в составе клуба в сезоне-2023/24, тогда Джонсон в среднем за 32 минуты на паркете набирал 18,5 очка, а также делал 5,1 подбора, 1,3 передачи, и 1,7 перехвата за матч.
По итогам того сезона он вошел в пятерку самых результативных и самых перехватывающих игроков лиги, а в январе 2024 года был признан самым ценным игроком чемпионата. Летом 2024 года Джонсон перешел в краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" и сыграл в 23 матчах при средних показателях: 22 минуты, 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передача. В марте 2026 года стороны расторгли контракт.
На протяжении карьеры американец выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Орландо Мэджик".