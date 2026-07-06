Экс-игрок НБА вернулся в "Парму"

По итогам того сезона он вошел в пятерку самых результативных и самых перехватывающих игроков лиги, а в январе 2024 года был признан самым ценным игроком чемпионата. Летом 2024 года Джонсон перешел в краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" и сыграл в 23 матчах при средних показателях: 22 минуты, 12,5 очка, 3,8 подбора и 1 передача. В марте 2026 года стороны расторгли контракт.