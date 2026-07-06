ПВО сбила 47 БПЛА над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 беспилотников.
- Боевая работа продолжается, экстренные службы работают на местах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что боевая работа продолжается, экстренные службы работают на местах.
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