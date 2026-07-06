Харчук стал новым гендиректором московского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анатолий Харчук стал новым генеральным директором московского "Динамо".
- Он сменил на посту Сергея Сушко и ранее уже занимал должность генерального директора клуба с января по март 2023 года.
- Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин уверен, что профессиональный опыт и управленческие компетенции Харчука позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Анатолий Харчук назначен на пост генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале "бело-голубых".
Он сменил на посту Сергея Сушко, который находился в должности с 2023 года. С января по март 2023 года Харчук уже занимал пост генерального директора клуба, также он был президентом "Динамо" с 2004 по 2006 год.
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"Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи. В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодежи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы. Уверен, что его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи", - заявил председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.
По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.