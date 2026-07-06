Харчук стал новым гендиректором московского "Динамо"

"Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи. В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодежи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы. Уверен, что его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи", - заявил председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.