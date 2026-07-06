Рейтинг@Mail.ru
Харчук стал новым гендиректором московского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:02 06.07.2026 (обновлено: 16:13 06.07.2026)
Харчук стал новым гендиректором московского "Динамо"

Харчук сменил Сушко на посту генерального директора московского "Динамо"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккеисты московского "Динамо"
Хоккеисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Хоккеисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Харчук стал новым генеральным директором московского "Динамо".
  • Он сменил на посту Сергея Сушко и ранее уже занимал должность генерального директора клуба с января по март 2023 года.
  • Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин уверен, что профессиональный опыт и управленческие компетенции Харчука позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Анатолий Харчук назначен на пост генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале "бело-голубых".
Он сменил на посту Сергея Сушко, который находился в должности с 2023 года. С января по март 2023 года Харчук уже занимал пост генерального директора клуба, также он был президентом "Динамо" с 2004 по 2006 год.
Антон Слепышев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Слепышев ушел из "Динамо"
2 июня, 12:28
"Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи. В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодежи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы. Уверен, что его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи", - заявил председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.
По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Экс-хоккеист "Динамо" Комтуа заключил контракт со "Спартаком" на один сезон
22 июня, 16:30
 
ХоккейСпортМинскДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала