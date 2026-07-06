Роналду и Ямаль вошли в основные составы Португалии и Испании на матч ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду и Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на матч 1/8 финала чемпионата мира.

Матч между сборными Португалии и Испании пройдет в Далласе.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду и испанский нападающий Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на матч 1/8 финала чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жуан Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Жуан Феликс, Педру Нету, Криштиану Роналду (капитан).

В составе сборной Испании с первых минут выйдут: Унаи Симон (вратарь), Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Педро Порро, Педри, Родри (капитан), Алекс Баэна, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль.