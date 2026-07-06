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Роналду и Ямаль вошли в основные составы Португалии и Испании на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
20:43 06.07.2026
Роналду и Ямаль вошли в основные составы Португалии и Испании на матч ЧМ

Роналду и Ямаль сыграют с первых минут матча ЧМ между Португалией и Испанией

© REUTERS / TROY TAORMINAКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду и Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на матч 1/8 финала чемпионата мира.
  • Матч между сборными Португалии и Испании пройдет в Далласе.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Португалец Криштиану Роналду и испанский нападающий Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на матч 1/8 финала чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Далласе в понедельник и начнется в 22:00 по московскому времени.
Стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Диогу Кошта (вратарь), Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жуан Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш, Жуан Феликс, Педру Нету, Криштиану Роналду (капитан).
В составе сборной Испании с первых минут выйдут: Унаи Симон (вратарь), Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Педро Порро, Педри, Родри (капитан), Алекс Баэна, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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