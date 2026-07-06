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Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе после недопуска россиян - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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17:10 06.07.2026 (обновлено: 17:38 06.07.2026)
Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе после недопуска россиян

Эстонию лишили права провести ЧЕ по стрельбе из-за недопуска россиян и белорусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтрельба
Стрельба - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Эстонии в Испанию.
  • Причиной стало решение эстонцев не допускать спортсменов из России и Белоруссии.
  • Решение обосновали необходимостью квалификации спортсменов к ОИ-2028 и Европейским играм 2027 года.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).
На сайте Европейской стрелковой конфедерации (ESC) местом проведения уже обозначена Испания. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027-го.
Свое решение там обосновали тем, что ЧЕ также станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Поэтому допустить необходимо всех спортсменов, имеющих право на участие.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
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