Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе после недопуска россиян

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).