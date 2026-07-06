Булыкин высказался о решении по Балогану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард сборной США Фоларин Балоган был удален с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира за нарушение правил, но затем ФИФА приостановила действие красной карточки с испытательным сроком на год.
- Глава США Дональд Трамп выразил благодарность ФИФА за исправление "огромной несправедливости" в связи с решением по Балогану.
- Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил недоумение по поводу решения ФИФА и подчеркнул, что такое вмешательство политики в спорт вызывает беспокойство в футбольном мире.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию удаленного ранее форварда сборной США Фоларина Балогана является неспортивным и вызывает недоумение у всего мира, заявил РИА Новости экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со ст. 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
"До сих пор не до конца понимаю, как такое возможно. Сейчас сборная Англии тогда тоже будет отменять красную карточку, а затем этому принципу могут последовать все остальные. Это неспортивное решение уже будоражит весь футбольный мир. Мы все-таки за то, чтобы политика не вмешивалась в спорт. Но, как мы видим, похоже, не получается быть независимыми, отчего и происходят такие вещи", - сказал Булыкин.
"Похожая ситуация действительно была с Криштиану Роналду. Тогда он отбыл дисквалификацию на одну игру, а остальные были условно. Но здесь игрок вообще не был дисквалифицирован ни на один матч. Это очень странно", - добавил собеседник агентства.