Булыкин высказался о решении по Балогану

"До сих пор не до конца понимаю, как такое возможно. Сейчас сборная Англии тогда тоже будет отменять красную карточку, а затем этому принципу могут последовать все остальные. Это неспортивное решение уже будоражит весь футбольный мир. Мы все-таки за то, чтобы политика не вмешивалась в спорт. Но, как мы видим, похоже, не получается быть независимыми, отчего и происходят такие вещи", - сказал Булыкин.