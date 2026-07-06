Бублик не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана проиграл Тейлору Фрицу из США в четвертом круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
- Бублик во второй раз дошел до четвертого круга Уимблдона, повторив свой лучший результат на этом турнире.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Тейлору Фрицу в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Бублик повторил свой лучший результат на Уимблдоне, во второй раз дойдя до четвертого круга (2023, 2026). Фриц в 2025 году играл в полуфинале турнира.
В четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Фриц сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (13-й номер посева) и немцем Александром Зверевым (2).