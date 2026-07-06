Рейтинг@Mail.ru
Бублик не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:53 06.07.2026 (обновлено: 22:23 06.07.2026)
Бублик не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Бублик проиграл Фрицу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)Казахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
Казахстанский теннисист Александр Бублик . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бублик из Казахстана проиграл Тейлору Фрицу из США в четвертом круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
  • Бублик во второй раз дошел до четвертого круга Уимблдона, повторив свой лучший результат на этом турнире.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Тейлору Фрицу в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 в пользу американца, который является седьмой ракеткой мира и посеян на турнире под шестым номером. Бублик располагается на 11-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и имел 10-й номер посева. Матч продолжался 1 час 39 минут.
Бублик повторил свой лучший результат на Уимблдоне, во второй раз дойдя до четвертого круга (2023, 2026). Фриц в 2025 году играл в полуфинале турнира.
В четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Фриц сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (13-й номер посева) и немцем Александром Зверевым (2).
Японская теннисистка Наоми Осака с трофеем Australian Open - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Стали известны все четвертьфиналистки Уимблдона в женском одиночном разряде
Вчера, 19:54
 
ТеннисСпортАТРРолан ГарросАлександр БубликТейлор ФрицАлександр ЗверевУимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала