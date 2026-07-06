Бублик не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Бублик из Казахстана проиграл Тейлору Фрицу из США в четвертом круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Бублик во второй раз дошел до четвертого круга Уимблдона, повторив свой лучший результат на этом турнире.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Тейлору Фрицу в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 в пользу американца, который является седьмой ракеткой мира и посеян на турнире под шестым номером. Бублик располагается на 11-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов ( АТР ) и имел 10-й номер посева. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Бублик повторил свой лучший результат на Уимблдоне, во второй раз дойдя до четвертого круга (2023, 2026). Фриц в 2025 году играл в полуфинале турнира.