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В Ленинградской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 06.07.2026
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09:00 06.07.2026 (обновлено: 14:21 06.07.2026)
В Ленинградской области повреждены объекты инфраструктуры

Над Ленинградской областью сбили 56 дронов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА.
  • Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника... Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что последствия оперативно ликвидируются, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Ленинградская областьУсть-ЛугаАлександр Дрозденко
 
 
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