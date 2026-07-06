В Ленинградской области повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко.