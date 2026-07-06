ПВО ночью уничтожила 519 БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников.
- Их сбили над несколькими областями России, включая Московскую, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 519 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, БПЛА удалось сбить в Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областях. Кроме того, дроны поразили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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