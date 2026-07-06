В Ленинградской области упали фрагменты украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе порта Усть-Луга и Лужского полигона в Ленинградской области зафиксировано падение фрагментов БПЛА.
- Экстренные службы работают на местах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Падение фрагментов БПЛА зафиксировано в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что боевая работа продолжается, экстренные службы работают на местах.
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