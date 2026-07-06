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В Ленинградской области упали фрагменты украинского БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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07:44 06.07.2026
В Ленинградской области упали фрагменты украинского БПЛА

Дрозденко: в районе порта Усть-Луга зафиксировали падение фрагментов БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе порта Усть-Луга и Лужского полигона в Ленинградской области зафиксировано падение фрагментов БПЛА.
  • Экстренные службы работают на местах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Падение фрагментов БПЛА зафиксировано в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что боевая работа продолжается, экстренные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеУсть-ЛугаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоПроисшествия
 
 
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